Reggio Calabria, al Museo la cerimonia di consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca: “sono la punta di diamante della Mediterranea” | FOTO e VIDEO

30 Settembre 2022 18:32

Reggio Calabria, al Museo la cerimonia di consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca. Il Rettore Zimbalatti: “giornata importante, vogliamo che i ragazzi restino in questa terra”

Si è svolta nel pomeriggio, presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’ Università Mediterranea, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “oggi è la Notte dei Ricercatori e proprio per questo abbiamo fatto coincidere la cerimonia dei nostri 23 ragazzi che sono la punta di diamante dell’Ateneo”. “Siamo convinti – prosegue- che la cultura sia un viatico fondamentale affinchè i giovani possano rimanere nella loro terra attraverso la creazione di professionalità. Da menzionare che i nostri ricercatori stanno illustrando le loro ricerche all’importante evento di Cosmos. Vorrei, inoltre, ringraziare il direttore Malacrino per l’ospitalità in questa bellissima terrazza”, conclude.

L’evento si è concluso con il concerto del Quartetto dell’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria.