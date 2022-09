Reggio Calabria, il Centro Destra accusa il Comune: “sui concorsi rinuncia a trasparenza e imparzialità”

6 Settembre 2022 15:32

“Senza Formez PA, il Comune rinuncia allo Stato, alla trasparenza ed all’imparzialità sui concorsi pubblici”, rivelano in una nota gli esponenti del Centro Destra reggino

“Leggiamo con grande preoccupazione le dichiarazioni rese sui concorsi dall’assessore al personale Francesco Gangemi, che riferisce in piena campagna elettorale di essere alla ricerca, su Consip, di una società privata che gestisca i concorsi a Reggio Calabria al posto di Formez. Se quanto dichiarato da Gangemi fosse vero, saremmo davanti ad una situazione gravissima che va controllata con grande attenzione, perché vorrebbe dire che l’amministrazione comunale sul tema dei concorsi ha deciso di rinunciare alla trasparenza ed all’imparzialità“. Comincia così la nota diffusa dagli esponenti del Centro Destra reggino (Mario Cardia, Giuseppe De Biasi, Antonino Minicuci, Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Demetrio Marino, Massimo Ripepi e Guido Rulli.

“Perché rinunciare a Formez?“, si chiedono. “Formez PA, infatti, è un organismo della Presidenza del Consiglio, in particolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresenta lo Stato e in quanto tale svolge regolarmente e rapidamente concorsi per tutti gli enti locali d’Italia, anche per assunzioni con numeri molto più alti dei 100 del Comune di Reggio Calabria. Basti pensare agli ultimi concorsi indetti dalla Regione Calabria o dai Ministeri, tutti gestiti da Formez. Formez PA rappresentando lo Stato – scrivono ancora – è garanzia di trasparenza per tutti i concorsi pubblici. Quindi perché rinunciare, sui concorsi, alle garanzie di legalità che lo Stato offre tramite Formez PA? Ma c’è di più! Esiste già in Comune una Convenzione con la Città Metropolitana, grazie alla quale i due enti decidono di affidare congiuntamente a Formez la gestione dei concorsi programmati. Questa convenzione è stata discussa in Commissione Bilancio al Comune e grazie ad essa il Comune può risparmiare decine di migliaia di euro nella gestione dei concorsi ed i cittadini possono avere certezze sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle prove dei concorsi”.

“Perché questa Convenzione si è arenata? Che fine ha fatto? Perché l’assessore Gangemi ha voluto improvvisamente rinunciare a Formez, che rappresenta lo Stato? È da oltre 20 anni che non si fanno concorsi al Comune di Reggio. Perché l’amministrazione comunale decide improvvisamente ed in campagna elettorale di affidare il futuro della Città e dei giovani ad una ditta privata qualsiasi scelta su Consip, anziché a Formez PA, che rappresenta la trasparenza? Reggio per questi concorsi ed in generale ha bisogno della massima legalità, a garanzia di tutti i cittadini. Quali sono le scelte politiche che giustificano tutto questo? Si tratta di una decisione molto grave, che suscita più di un interrogativo. Da consiglieri comunali vigileremo con attenzione, chiedendo sin da ora l’audizione dell’assessore Gangemi in Commissione Controllo e Garanzia e riservandoci di compiere tutti gli atti necessari, su questa vicenda, a tutela della Città e dei cittadini”, concludono.