Anche Reggio Calabria nella morsa del caro bollette, Falduto: “così le aziende chiudono” | VIDEO

30 Settembre 2022 23:05

Questa sera a Piazza Duomo, nel corso del comizio di Cannizzaro, c’era anche l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, che ha voluto presenziare per provare a rappresentare lo stato d’animo di cittadini e imprenditori, alle prese con il caro bollette

Al comizio di questo pomeriggio organizzato da Francesco Cannizzaro, con la presenza anche del Governatore Roberto Occhiuto, c’era pure Giuseppe Falduto, imprenditore reggino che ha voluto presenziare a Piazza Duomo per provare a rappresentare lo stato d’animo di cittadini e imprenditori, alle prese con il caro bollette: “mi auguro che il Governo che si andrà ad insediare adotti un provvedimento che blocchi gli aumenti di questi mesi sulle bollette – ha detto ai microfoni di StrettoWeb – Aggiungere il 60% su quegli importi vuol dire costringere le aziende a chiudere. Non è sostenibile. La bolletta della galleria è passata da 18 a 65 mila euro, si è più che triplicata”. E ammette: “stasera sono a Piazza Duomo, nonostante non faccia più politica attiva e nonostante mi riconosca nell’area moderata del centrosinistra, perché voglio rappresentare anche ai nuovi parlamentari quelle che sono le aspettative dei cittadini”.

Poi, un passaggio sull’emendamento Cannizzaro: 25 milioni di euro per il nuovo Aeroporto. Falduto, a tal proposito, ha presentato un progetto per la nuova aerostazione: “il progetto che abbiamo elaborato coi tecnici per l’Aeroporto – spiega l’imprenditore ai nostri microfoni – consente di utilizzare al meglio quei 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro, realizzando una nuova aerostazione in corrispondenza della fermata del treno e del pontile che collega il nostro mare alla nostra terra. L’Onorevole Cannizzaro è stato bravo a trovare queste risorse, mi auguro che il nuovo Governo le utilizzi in modo serio, perché andare a ristrutturare la vecchia aerostazione nelle condizioni e nella posizione in cui si trova non serve a nulla e rischiamo di spendere le nostre risorse senza un risultato positivo per il nostro Aeroporto”. Di seguito l’intervista con il video completo.