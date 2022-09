Reggio Calabria, al “Carducci-Da Feltre” festa dell’accoglienza per i bambini della scuola dell’infanzia

19 Settembre 2022 12:13

All’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria l’inizio dell’anno scolastico è stato un momento di grande festa: i bambini della scuola dell’infanzia dei plessi “Carducci” e “Melissari” hanno potuto conoscere o rivedere compagni e insegnanti in un’atmosfera di grande allegria, grazie alla Festa dell’Accoglienza, che si è svolta il primo giorno di scuola al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria. Momenti di intrattenimento, musiche, canti e attività ludico-motorie hanno accompagnato il debutto dei più piccoli nel percorso di istruzione.

In particolare, nel primo giorno di scuola, accompagnati dai familiari e dagli animatori del Parco, i bambini hanno raggiunto le loro insegnanti e tutti insieme hanno intonato l’Inno nazionale, alla presenza del Dirigente scolastico, prof.ssa Sonia Barberi. I piccoli alunni, poi, sono stati coinvolti in attività ludico-motorie e di intrattenimento. Una grande festa, un successo dimostrato dai sorrisi dei bambini ai quali, prima del rientro a casa, le insegnanti hanno consegnato un ricordo della giornata: il “pesciolino Arcobaleno”, protagonista della favola dell’accoglienza. Arcobaleno, il pesce più bello di tutti i mari, infatti, è il personaggio che durante l’anno scolastico guiderà e accompagnerà i piccoli alunni con attività progettuali, curriculari ed extracurriculari, alla scoperta dell’ambiente circostante, attraverso il mondo incantato delle favole.

Il pesce Arcobaleno, inoltre, imparerà a condividere con gli altri le sue meravigliose scaglie colorate, portando ai piccoli un esempio virtuoso e dimostrando come sia importante donare e apprezzare quanto ricevuto. Durante le sue avventure, Arcobaleno incontrerà i Bronzi di Riace dai quali riceverà in dono una splendida scaglia bronzea: un racconto preparato dalla scuola per presentare ai piccoli alunni i Bronzi di Riace, preziosi simboli del territorio, in occasione del cinquantesimo anniversario dal loro ritrovamento. Nel percorso educativo-didattico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre” per quest’anno scolastico il filo conduttore sarà il mondo delle fiabe e delle favole. L’incontro con questi generi narrativi permetterà ai bambini di prendere coscienza della propria vita interiore, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica. Questo percorso, spiegano i docenti delle scuole dell’infanzia “Melissari” e “Carducci”, è stato pensato in modo da sviluppare le proposte didattiche nel rispetto dei tempi, dei ritmi, delle motivazioni e degli interessi dei bambini. È un viaggio alla scoperta dell’ambiente attraverso la fantasia.

“Il momento dell’accoglienza alla scuola dell’infanzia è fondamentale e per i bambini rappresenta una fase delicata”, afferma il Dirigente scolastico dell’Istituto, prof.ssa Sonia Barberi. “La scuola dell’infanzia è il primo gradino del percorso di istruzione – aggiunge – ed è molto importante per lo sviluppo affettivo, cognitivo, psicomotorio e sociale dei bambini. Per questo – conclude – il nostro Istituto riserva particolare attenzione alla scuola dell’infanzia, con attività e iniziative dedicate ai più piccoli”.