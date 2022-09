Reggio Calabria, cultura e divertimento: nuova corsa del bus cabrio Atam dedicata ai bambini

5 Settembre 2022 12:03

Tutte le info della navetta con “Bing”, disponibile da domani martedì 6 settembre

Andare alla scoperta di Reggio Calabria, divertendosi allo stesso tempo. Atam dedica una corsa speciale del bus cabrio ai visitatori più piccoli e lo comunica tramite una nota: “genitori e bambini scopriranno insieme tutte le bellezze della città, con Bing che renderà la corsa ancora più divertente. E’ prevista una sosta durante la quale si potrà giocare con Bing e magare scattare qualche foto ricordo”. La partenza è prevista domani Martedì 6 settembre alle ore 19:00 dal Museo Archeologico Nazionale, con ritorno allo stesso posto intorno alle 20.00.

Al tour i bambini dovranno partecipare accompagnati da un adulto e il costo del biglietto è di € 10,00 cadauno, compresa l’animazione e la possibilità di farsi una foto con BING. Atam informa che “non sono previste prenotazioni perciò sarebbe conveniente recarsi con anticipo alla fermata museo del city tour, infatti il bus a capienza raggiunta partirà”. Il costo sarà di 10€ per bambini ed adulti, i piccoli sotto i 12 mesi non pagheranno, se tenuti in braccio dal genitore. Per informazioni è possibile scrivere al numero whatsapp 3346302337.