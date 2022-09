19 Settembre 2022 16:41

L’istanza di accesso dovrà essere presentata dalle famiglie reggine entro e non oltre il 5 novembre 2022

Presso tutti gli Istituti scolastici presenti nel territorio Comunale di Reggio Calabria, come comunicato tramite una nota ufficiale, sarà possibile presentare istanza di accesso al beneficio del buono libro per l’anno scolastico 2022-2023, entro e non oltre il 5 novembre 2022, per le categorie di studenti e studentesse, in possesso dei requisiti di seguito indicati: