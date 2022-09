I big del Pd arrivano a Reggio, Cannizzaro: “dov’era Letta quando l’Aeroporto stava per chiudere? E sui rifiuti, e sui brogli elettorali?”

15 Settembre 2022 15:12

I big del Pd arrivano a Reggio, Cannizzaro: “tutti questi signori di Sinistra che fanno del lavoro la loro bandiera dov’erano quando c’era da sostenere i lavoratori tirocinanti?

La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre è nel vivo. I vari leader politici stanno girando in lungo ed in largo la Calabria per recuperare più voti possibili. Sabato a Reggio Calabria, a Piazza Duomo, è in programma un comizio del Partito Democratico con il segretario nazionale Enrico Letta, insieme agli esponenti di Articolo 1 , Pierluigi Bersani ed il ministro della Salute, Speranza. Sul proprio profilo facebook, Francesco Cannizzaro, esponente di spicco di Forza Italia e candidato all’Uninominale nella circoscrizione Reggio-Locri, scrive: “quindi il Pd fa scendere a Reggio Calabria i cosiddetti “big” pensando così di abbatterci. Letta dov’era quando l’Aeroporto stava per chiudere? E Bersani quando l’emergenza rifiuti (sempre attuale) inondava le nostre strade? E il ministro Speranza quando l’Hospice stava per scomparire? Dov’erano tutti quando i brogli elettorali imbrattavano le ultime comunali di Reggio Calabria?”

“Tutti questi signori di Sinistra che fanno del lavoro la loro bandiera dov’erano quando c’era da sostenere i lavoratori tirocinanti? Venghino signori, venghino. Reggio non ha bisogno di voi”, conclude Cannizzaro.