Vergogna a Reggio Calabria: beni alimentari della Caritas inutilizzati gettati in un torrente | FOTO

18 Settembre 2022 15:33

Non solo, ovviamente, la creazione di una (l’ennesima) mini-discarica in città (perché oltre a quei beni si trovano anche rifiuti generalizzati), ma anche lo spreco di beni che sarebbero potuti andare a chi realmente ne aveva bisogno, anziché finire sotto a un ponte (nel vero senso della parola)

Sono lì, da giorni. Chiusi, blindati, confezionati, ancora inutilizzati. Gettati per strada, precisamente in un torrente, quello di Via Lagani, a Bovetto, nella zona sud di Reggio Calabria. Erano stati consegnati alle famiglie bisognose, come di consueto, ma evidentemente non servivano più e chi ne aveva inizialmente bisogno ha ben deciso di abbandonarli. Stiamo parlando dei beni alimentari di prima necessità della Caritas consegnati ad alcune famiglie, che sono finiti però nella fiumara, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

