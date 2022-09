Reggio Calabria, Battaglia a StrettoWeb: “nuovi voli in arrivo per Torino, Bologna e Venezia, Porto e Aeroporto chiave per il futuro della città” | VIDEO

6 Settembre 2022 16:10

Reggio Calabria, Battaglia a StrettoWeb: “lo scalo diventerà a vocazione turistica per accogliere maxi yacht e grandi navi da crociera”

Mimmo Battaglia è il candidato della coalizione del Centro/ Sinistra alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nel collegio uninominale di Reggio-Locri. L’attuale Assessore Comunale, già consigliere provinciale e regionale, figlio di Pietro Battaglia, Sindaco di Reggio negli anni della rivolta, ai microfoni di StrettoWeb ci illustra il progetto che rivoluzionerà il Porto nonchè la “nuova stagione” dell’Aeroporto dello Stretto. “Il Porto cambierà completamente volto – sottolinea Battaglia- intanto sono ripresi i lavori per smantellare i silos dopo la pausa estiva, successivamente lo scalo diventerà a vocazione turistica per accogliere maxi yacht e grandi navi da crociera. Inoltre, ad ottobre avremo ospiti nella nostra città varie società di crocierismo che ci consentiranno di migliorare il numero delle presenze di turisti nella nostra città. Si sta, altresì, ragionando sull’ipotesi di escursioni in città di vacanzieri ospiti di navi di crociera ormeggiati a Messina, i quali raggiungeranno la nostra città con navette”, rimarca Battaglia.

“Diciamolo chiaramente Porto e Aeroporto sono la chiave per il futuro di Reggio, anche se bisogna assolutamente migliorare l’offerta dei voli: da ottobre saranno raddoppiate le rotte verso Roma e Milano, mentre saranno operativi dal 2023 i voli verso Venezia, Bologna, Torino. A giorni incontreremo Sacal per discutere delle varie tematiche“, conclude Battaglia.