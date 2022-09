Reggio Calabria sulla tv internazionale con l’azienda agricola Bilardi: “boom di frutti tropicali al Sud Italia”

14 Settembre 2022 13:13

I titolari della nota azienda agricola di Catona hanno ricevuto la visita di Euronews: il servizio sarà trasmesso in 13 lingue diverse per 155 paesi nel mondo. Così Reggio Calabria viene esaltata per il clima e le ricchezze naturali che la sua terra possiede

Con cura, passione e professionalità da decenni l’azienda agricola Bilardi di Catona omaggia il valore del territorio, una Reggio Calabria ricca di sapori genuini tutti da scoprire. In modo particolare l’attività si concentra sulla coltivazione e la vendita di frutti tropicali che, essendo raccolti al giusto grado di maturazione preservano tutti i profumi e i sapori e gustosi, differentemente dai prodotti importanti che sono raccolti crudi e con tanti giorni di viaggio prima di arrivare in Italia. Il mango, il frutto della passione, l’amata annona: sono queste alcune delle specialità che rendono l’azienda Bilardi stimata sul territorio e conosciuta in diverse parti d’Italia. Un rinnovamento rispetto alla tradizione che vede la Calabria terra di altri frutti, specialmente gli agrumi (arance, clementine, bergamotti, ecc…).

Per spiegare i metodi innovativi di una cultura ancora poco sviluppata nel sud Italia, i proprietari dell’azienda agricola Bilardi di Catona sono stati intervistati dai giornalisti di Euronews, canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea, trasmette in tredici lingue diverse in quasi tutta Europa e complessivamente in 155 paesi in tutto il mondo. “Le stagioni si stanno allungando: vediamo un’estate che non dura più tre mesi come dovrebbe, ma inizia a maggio per toccare anche i 25 gradi, fino ad arrivare a settembre e anche ottobre, con temperature molto elevate. Quindi capiamo bene che non ci sono più tre mesi, ma cinque mesi. Queste piante hanno trovato questo clima quasi perfetto per loro”, ha spiegato Francesco Bilardi, il più grande dei tre fratelli che, insieme alla madre Stefania, si occupa dell’azienda.

Il clima caldo e poco piovoso della provincia di Reggio Calabria sarebbe perfetto per le coltivazioni tradizionali di questo territorio, come arance e clementine. Eppure, oggi questo è quello che si coltiva qui a Catona: frutta tropicale. “Il lunedì pomeriggio partono le spedizioni in tutta Italia, dal Sud al Centro e al Nord, e in due giorni lavorativi i frutti sono sul tavolo dei consumatori. Perciò: ottimi risultati e sicuramente grandi riscontri da parte dei consumatori, che da anni ci mandano sempre grandi messaggi positivi per il gusto che hanno questi frutti tropicali”, afferma invece Paolo Bilardi.

Pietro Siranni, Direttore di Coldiretti Reggio Calabria, invece ha sottolineato: “inizialmente, negli anni addietro avevamo delle stagioni più ordinate, più normali, cioè d’estate erano tradizionalmente calde e baste. Oggi, nell’estate, noi possiamo avere dei temporali particolarmente intensi, abbiamo dei cicloni, abbiamo forti venti e questi, inevitabilmente, possono ricadere negativamente sulla produzione delle nostre produzioni”. Insomma, l’azienda Bilardi si è dimostra capace di adattarsi ai cambiamenti e di sfruttare al massimo il potenziale che la propria terra offre. Un grande esempio di innovazione per la nuova generazione di imprenditori agricoli che devono fare i conti con i cambiamenti climatici.