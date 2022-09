Reggio Calabria, autobus deviati su strada transennata: centro città nel caos | LIVE

13 Settembre 2022 20:47

Reggio Calabria, centro storico paralizzato in concomitanza con la processione della Festa: problemi alla viabilità per una colonna di autobus bloccati. Sono stati deviati su una strada transennata

Episodio tragi-comico nella serata della festa patronale a Reggio Calabria: il percorso degli autobus è stato deviato su una strada transennata, precisamente in via Veneto dove s’è creato un enorme ingorgo per i bus che non possono transitare in direzione Sud, verso piazza Indipendenza. La coda di auto è enorme e sta paralizzando tutta la zona centro-settentrionale della città, dov’è grande il caos provocato dai clacson che con insistenza vengono suonati ad ogni traversa da automobilisti ignari delle cause del blocco.

Emblematiche le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo: