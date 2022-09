29 Settembre 2022 11:19

Reggio Calabria, l’auto era parcheggiata in via Monsignor De Lorenzo

Auto in fiamme questa notte in via Monsignor De Lorenzo a Reggio Calabria. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona. Le fiamme che hanno interessato la vettura hanno anche creato danni all’edificio dove l’auto era parcheggiata.