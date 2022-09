Reggio Calabria, l’associazione A.S.D. Car Design Sport CDS ripulisce un tratto della spiaggia di Catona | FOTO

11 Settembre 2022 14:30

L’associazione A.S.D. Car Design Sport CDS si è riunita, nella mattinata odierna, per ripulire un tratto della spiaggia di Catona

L’associazione A.S.D. Car Design Sport CDS, Guidata dal vicepresidente Bruno Germanò, nella mattina odierna si è riunita in un piccolo appezzamento balneare della spiaggia di Catona (Reggio Calabria) al fine di ripristinare il decoro del tratto di spiaggia. Prezioso l’aiuto di alcuni volontari che hanno contribuito alla piena riuscita della lodevole iniziativa.

La spiaggia è stata ripulita da spazzatura e rifiuti, molti dei quali di plastica, materiale altamente nocivo per l’ecosistema balneare. L’obiettivo dell’associazione A.S.D. Car Design Sport CDS, come specificato nel comunicato inviato a mezzo stampa, è quello di dar vita a diversi progetti per “rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore“.