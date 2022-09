Reggio Calabria, operazione “Nuova Linea”: arrestato un consigliere comunale e indagato il sindaco di Scilla

8 Settembre 2022 10:02

Reggio Calabria: per il primo cittadino l’ipotesi è di scambio elettorale politico-mafioso

Un consigliere comunale di Scilla, Girolamo Paladino, di 54 anni, e’ stato arrestato e posto ai domiciliari nell’operazione dei carabinieri “Nuova linea”. Il sindaco del centro del Reggino, Pasqualino Ciccone, di 65 anni, e’ indagato a sua volta nell’ambito della stessa inchiesta. Paladino e’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre per il sindaco Ciccone, detto “Tre culi”, come viene indicato nelle intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito dell’indagine. l’ipotesi di reato contestata e’ quella di scambio elettorale politico-mafioso.