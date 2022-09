Polizia di Stato e Avis, insieme per una giusta causa: il 29 settembre a Reggio Calabria raccolta straordinaria di sangue

23 Settembre 2022 17:06

La donazione potrà essere effettuata, oltre che dal personale dipendente e dai familiari, anche dal personale delle altre Forze dell’Ordine e da chiunque ne manifesti la volontà

Insieme per un obiettivo importante. Il prossimo 29 settembre 2022, nell’ambito delle iniziative del Family Day, legato alle celebrazioni in onore del Patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, si svolgerà una raccolta straordinaria di sangue organizzata dall’Associazione DonatoriNati Calabria della Polizia di Stato e dall’AVIS. Per l’occasione, dalle ore 7.30 alle ore 11.00, in piazza Duomo di Reggio Calabria, sarà presente un’autoemoteca con a bordo personale medico specializzato.

