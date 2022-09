Reggio Calabria, il 29 settembre la conferenza di Janssen Oncology e AIL “Diamo voce al futuro”

22 Settembre 2022 12:21

Il 29 settembre, alle ore 12:00, presso la “Sala Scilla” del Gran Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa d lancio della seconda edizione della campagna di sensibilizzazione “Diamo voce al futuro”

I tumori ematologici, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, rappresentano quasi l’8% di tutti i tumori maligni e secondo le stime del 2021, riferite al 2020, sono stati responsabili di circa 29.000 nuovi casi nel nostro Paese. Riparte la campagna di Janssen Oncology “Diamo voce al futuro”, patrocinata da AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori del sangue con una nuova attenzione ai tumori ematologici rari. La presentazione della campagna in Calabria consentirà di fare il punto sui risultati della ricerca insieme ai principali attori attivi in ambito ematologico, sottolineare l’importanza di non trascurare le cure e approfondire le politiche per la lotta ai tumori.

Parteciperanno:

Massimo Martino, Direttore Centro Unico Regionale Trapianti Cellule Staminali e Terapie Cellulari, Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria

Giusy Sembianza, Presidente sezione AIL di Reggio Calabria

Danilo Arienti, Therapeutic Area Hematology Medical Manager Janssen Italia

Modera: Anna Briante, giornalista Reggio TV