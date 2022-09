Reggina, ancora amarcord: altro storico ex fa visita agli amaranto, al Sant’Agata arriva Rubens Pasino

23 Settembre 2022 22:39

Sullo Stretto dal ’94 al ’99, con oltre 120 presenze e 11 reti, Rubens Pasino è stato protagonista, in coppia con Aglietti, della promozione dalla C alla B e dei successivi anni cadetti

Ancora momento amarcord in casa Reggina. Dopo la visita dell’indimenticato capitano e bandiera Maurizio Poli, presente al Sant’Agata e poi al Granillo per Reggina-Palermo di qualche settimana fa, oggi al centro sportivo è arrivato Rubens Pasino: “quattro anni con la maglia amaranto, una promozione in serie B ed innumerevoli giocate che hanno fatto letteralmente innamorare il popolo reggino. Nel pomeriggio odierno, Rubens Pasino è stato in visita al Centro Sportivo Sant’Agata. Di tempo ne è passato, ma il legame tra la Reggina e Rubens è rimasto quello degli indimenticabili anni ’90…”, ha scritto la Reggina sui propri canali ufficiali.

