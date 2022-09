Ex Reggina, domenica dai due volti per i bomber: magia Corazza, follia e rosso per Montalto | VIDEO

11 Settembre 2022 17:23

Magia per uno, follia e rosso per l’altro: domenica dai due volti per gli ex attaccanti della Reggina Corazza e Montalto

Domenica dai due volti per alcuni ex Reggina impegnati in questa seconda giornata di Serie C. Nel girone B, di scena Cesena e Reggiana. I primi, guidati da Mimmo Toscano e dalla colonia amaranto, i secondi dall’ex Diana e da Adriano Montalto, fresco di passaggio in Emilia proprio poche settimane fa.

Esultano i bianconeri. Toscano si affida, ancora una volta, per l’ennesima volta, a Simone Corazza. Joker decide il derby in casa del Rimini con un colpo di tacco geniale a metà primo tempo, che decide la sfida e regala i primi tre punti alla sua squadra dopo la sconfitta interna all’esordio. L’attaccante siciliano, invece, rifila una gomitata all’avversario e si becca il rosso, nella sfida persa dalla sua compagine in casa del Siena. Insomma, un weekend da eroe per l’uno e da dimenticare per l’altro. In riva allo Stretto, invece, entrambi apprezzati e autori di gol importanti e pesanti. Il primo, con Toscano in C, protagonista della promozione insieme ai compagni Denis e Reginaldo. Il secondo, arrivato a gennaio dell’anno dopo in B, in un anno e mezzo ha segnato gol importanti soprattutto nei derby. Di seguito il video del gol di Corazza.