Reggina, oltre la rivalità: la dedica per Rambo, storico ultras del Palermo

4 Settembre 2022 17:09

“Riposa in pace Rambo, ultras rosanero”, è il messaggio dei tifosi del Palermo

Non solo rivalità, ma anche profondo rispetto tra i tifosi di Reggina e Palermo. Tramite la pagine Diffidati Liberi Reggio Calabria, gli ultras amaranto hanno ricordato l’esposizione durante il match di ieri dello striscione per Totò Rambo, storico ultras rosanero, deceduto una settimana fa. Un gesto che rende onore ai supporters calabresi, al netto appunto delle tensioni che si sono verificate al termine del match giocato allo stadio Oreste Granillo.

Totò Rambo, il cui nome era Salvatore Nocilla, è morto all’età di 57 anni ed era molto conosciuto fra i tifosi in città e non solo. Nocilla, che faceva parte del gruppo Warriors, era stato ricoverato due settimane fa nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Civico, per via di forma acuta di setticemia.