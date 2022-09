Reggina, Stellone: “nessuna sorpresa, già ad inizio stagione tra le mie favorite”

24 Settembre 2022 12:07

L’ex tecnico amaranto ha analizzato l’inizio del campionato cadetto

“Non sono stupito da Reggina e Brescia in testa alla classifica, ad inizio stagione, nella mia grigia di partenza, le avevo messo fra le 5-6 favorite per la promozione diretta, assieme a Genoa, Cagliari e Parma”. E’ quanto ha affermato il tecnico Roberto Stellone in un’intervista rilasciata per le colonne odierne di TuttoSport. L’ex allenatore degli amaranto è tornato a parlare della Reggina di mister Filippo Inzaghi e speso nuovamente belle parole. Anche se, ammette, è presto per azzardare bilanci e pronostici: “la classifica resta ancora molto corta, tutte possono rientrare, anche Pisa e Como. Le tre big della vigilia, Genoa, Cagliari e Parma, verranno fuori? Sì, 6 giornate sono veramente poche, e lo saranno anche 10, 15… Qualcuno entra in forma prima ed è davanti, ma altre potranno recuperare. Certo, come si dice, chi ben comincia…”.

Una considerazione sui “giocatori da segnarsi” come possibili sorprese in questo campionato cadetto: “dico Rivas, Menez e Di Chiara per la mia Reggina. E poi Moreo”. Insomma, tre giocatori che ha perfettamente conosciuto nel corso della passata stagione e che in queste prime giornate stanno dando prova di grande crescita.