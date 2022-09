La Reggina capolista finisce su Sport Mediaset: “può sognare in grande”. Cardona: “sulla Serie A…”

13 Settembre 2022 18:01

SportMediaset ha realizzato oggi un breve servizio sulla, con le parole in esclusiva del Presidente Marcello Cardona

I riflettori puntati, anche dai grandi media. Si deve abituare, la Reggina. Già da qualche anno, dal ritorno in B, sono tornati a parlare di lei. Ma se sei prima dopo cinque giornate, e hai vinto quattro volte, è chiaro che le attenzioni sono per te. Sport Mediaset ha realizzato oggi un breve servizio sulla squadra amaranto che “sogna in grande”, per via dell’arrivo del “giovane Saladini, che in panchina ha voluto Pippo Inzaghi e che ha scelto come Presidente Marcello Cardona“.

E proprio il Prefetto e Questore ha parlato in esclusiva a Italia Uno: “vedere lavorare Inzaghi e il suo staff è incredibile, per la precisione, il rigore, la meticolosità. Abbiamo dei giocatori importanti per la categoria ma il valore aggiunto è lui. La possibile promozione in Serie A non l’abbiamo mai nominata. Ci aspettavamo che la squadra giocasse bene, non così bene, ma noi volevamo un gioco entusiasmante e con tanta voglia di far bene e stupire la gente che viene a vederci”.

Il servizio si chiude poi con quella che, per i tifosi amaranto, è una vera e propria speranza, con un occhio al passato: “dopo le promozioni in B con il Venezia e in A con il Benevento, non sarebbe male per l’ex attaccante di Juventus e Milan centrare il tris con un club che manca dalla massima serie da 13 anni”.