Reggina, anche per Rivas c’è la chiamata in Nazionale: sfida suggestiva contro l’Argentina

18 Settembre 2022 13:17

L’attaccante honduregno è stato convocato dal proprio ct per il doppio impegno in Sud America

Rigoberto Rivas è stato scelto dal ct dell’Honduras per le gare con Argentina e Guatemala. La convocazione ufficiale e arrivata nelle scorse ore, anche la Reggina ha diffuso la notizia tramite le proprie pagine. Per l’attaccante amaranto non si tratta certo di una novità: con la maglia della propria Nazionale maggiore il classe ’98 ha già collezionato 15 presenze. E’ comunque segno dell’ottimo inizio nel campionato di Serie B, cominciato con un gol e buone prestazioni.

La Reggina, inoltre, si complimenta anche con Giovanni Fabbian per la chiamata arrivata dalla Nazionale Italiana Under 20.