Reggina, pranzo e selfie di gruppo al Sant’Agata. Inzaghi: “stiamo bene insieme” | FOTO

Tutti insieme in casa Reggina: staff e calciatori. Pranzo di gruppo quest’oggi al Sant’Agata. Non una novità, ovviamente, ma c’è qualche piccolo dettaglio. Il primo? Il selfie! Scatta lui, il protagonista principale, mister Pippo Inzaghi. L’allenatore amaranto ha ripreso tutti in prospettiva: oltre a lui, lo staff in primo piano e poi i calciatori dietro. “Stiamo bene insieme”, la frase della sua Instagram Stories in accompagnamento alla foto.

E’ così che la Reggina fa gruppo, è così che si ritrova dopo qualche giorno di riposo e la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri. Mister Inzaghi alla vigilia del match col Cittadella ha rimarcato il fatto che alla squadra mancassero momenti come questi, impediti dalla preparazione ristretta e dal ritiro in montagna, assente per ovvi motivi. Sta recuperando, il mister, e a ben guardare i risultati sembra proprio che stia funzionando.