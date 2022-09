Reggina, Poli sarà al Granillo: “contro il Palermo ci sarà una bandiera in più”

2 Settembre 2022 18:16

La dedica allo storico calciatore della Reggina tramite le pagine social

Un ospite speciale per una partita speciale. “In occasione di Reggina-Palermo, gli amaranto avranno una bandiera in più”: è quanto scrive sui social il club amaranto per annunciare la presenza in tribuna di Maurizio Poli per la sfida di sabato pomeriggio allo stadio Oreste Granillo. “Ci sono bandiere nel cuore e bandiere del cuore. Maurizio Poli è tranquillamente ascrivibile ad entrambe le categorie”, si legge ancora nel post.

E Maurizio Poli è stato davvero uno dei giocatori più rappresentativi della Reggina: negli anni novanta divenne capitano simbolo e bandiera vestendo la casacca amaranto dal 1990 al 2000, disputando il primo storico campionato di Serie A. Per lui, che è originario di Pisa, quegli anni sono stati speciali e lo hanno legato indissolubilmente alla città di Reggio Calabria e ad una tifoseria che lo ama ancora a distanza di oltre 20 anni.