Reggina-Palermo, settore ospiti verso il sold out. I tifosi amaranto rispondono: “sarà una bolgia”

2 Settembre 2022 14:51

Il gruppo ultras ‘Diffidati Liberi Reggio Calabria’ chiede la massima partecipazione a tutta la piazza amaranto: possibile coreografia per accompagnare la Reggina al fischio di inizio

Sale l’attesa per Reggina-Palermo, una sfida molto sentita tra due delle maggiori piazza del calcio meridionale. L’incontro si disputerà sabato (ore 14) e allo stadio Oreste Granillo ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni: i tifosi rosanero potrebbero riempire il settore ospiti, la vendita dei biglietti è partita forte già nelle prime ore, ma anche i supporters di casa stanno preparando una grande accoglienza. “La Curva Sud, in vista della partita di sabato con il Palermo, chiede la massima collaborazione per accompagnare la squadra al fischio di inizio. In particolare vi chiediamo di seguire le indicazioni da parte del lanciacori e dei ragazzi del gruppo”, si legge nel comunicato dei Diffidati Liberi Reggio Calabria.

“Facciamo diventare la Sud una bolgia spingendo i ragazzi fino alla vittoria. Avanti Reggini!”, conclude la nota degli ultras. Questo clima quindi carica al massimo l’ambiente per un match che si disputerà anche sugli spalti tra due tifoserie molto calde. Tra le piazze vige un sentimento di rivalità che, ai tempi della Serie A, ma non solo, è anche degenerato in momenti di tensione. Ma non è certo questo il senso del messaggio dei tifosi, anzi, tutto lascia presagire che in riva allo Stretto sarà un sabato di festa e sport come a Reggio si desiderava dopo un’estate travagliata.