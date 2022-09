Reggina, che emozioni: Inzaghi festeggia col figlio sotto la curva Sud | FOTO

3 Settembre 2022 16:44

Al termine della splendida vittoria contro il Palermo, il tecnico amaranto ha portato il piccolo Edoardo con sé sotto la curva

Grande festa per la Reggina al termine della sfida vinta 3-0 contro il Palermo e immense emozioni, soprattutto per l’allenatore Filippo Inzaghi. Il tecnico amaranto può esultare per il successo dei suoi e sceglie un momento da incorniciare per celebrare il momento: sotto la curva insieme ai calciatori e i tifosi, ha portato con sé il piccolo figlio Edoardo (10 mesi da pochi giorni), il frutto più bello dell’amore con la compagna Angela Robusti.

I due bellissimi protagonisti hanno poi fatto una parte di giro di campo, sono passati sotto la tribuna coperta raccogliendo l’applauso dei tifosi. Immagini bellissime che non hanno bisogno di descrizioni e possono essere vissute scorrendo la gallery fotografica proposta a corredo dell’articolo.