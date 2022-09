Reggina-Palermo, il dato ufficiale e definitivo degli spettatori al Granillo: è già record stagionale!

3 Settembre 2022 14:32

La Reggina ha appena comunicato il dato ufficiale e definitivo degli spettatori totali di questo pomeriggio presenti al Granillo per il match contro il Palermo

E’ già record! Al Granillo, è già record! Superato il numero più alto di spettatori della stagione, alla seconda giornata. Sono oltre 13 mila (per la precisione 13.013), infatti, gli spettatori presenti per il match odierno tra Reggina e Palermo. Un numero che, forse, sarebbe potuto essere ancora più alto se la gara si fosse disputata ad un orario diverso da questo, un sabato pomeriggio alle ore 14 che avrà sicuramente limitato più di qualcuno. Ma la cornice di pubblico è comunque importante e degna di una grande sfida.

Al netto degli oltre 4 mila abbonati, dunque, la società dello Stretto ha appena comunicato anche i tagliandi staccati, che sono 8.883 (compresi 819 ospiti). Numeri superiori a Reggina-Sudtirol, numeri che tornano a toccare le medie della stagione pre-lockdown, quella in cui la Reggina comandava nettamente il girone C di Serie C con Toscano in panchina e volava verso la B davanti ad un Granillo sempre vestito a festa.