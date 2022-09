Reggina-Palermo, Corini esalta Inzaghi: “ecco perché lo stimo”. E su Menez…

1 Settembre 2022 12:58

Le considerazioni di mister Eugenio Corini in conferenza stampa in vista del match di sabato Reggina-Palermo

“Affrontiamo un’avversaria, per me, molto forte e piena di entusiasmo, che viene da due vittorie su tre gare. La Reggina ha giocatori importanti, da Crisetig a Menez, e avrà la spinta della sua gente. Sarà bel banco di prova su approccio e mentalità, ma da questo punto di vista i ragazzi hanno già dato risposte positive a Bari”. E’ quanto afferma in conferenza stampa Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in vista della gara di sabato contro la Reggina di mister Filippo Inzaghi.

Tra i due allenatori c’è un destino incrociato ed il perché lo spiega Corini: “con Pippo ci siamo affrontati diverse volte, è un allenatore preparato, che ha lavorato bene anche in Serie A. Con il Brescia nella passata stagione mi ha lasciato una squadra ben allenata che mi ha permesso di giocarci la possibilità di andare in A tramite i playoff. Lo stimo perché è molto umile e non dimentichiamoci che allenava il Milan e poi è andato in C a Venezia per costruirsi una carriera importante da allenatore. Dobbiamo stare attenti, ma se facciamo bene determinate cose possiamo prendere vantaggi dal modo di giocare della Reggina. Serve una prestazione di alto livello, anche con una sfumatura rischi tutto”.