Reggina-Palermo, i convocati di Inzaghi e la probabile formazione: piovono conferme | GRAFICA

2 Settembre 2022 19:54

I convocati di mister Inzaghi e le possibili scelte di formazione in vista di Reggina-Palermo di domani

Abbiamo capito che difficilmente mister Inzaghi si sbilancia sulle scelte di formazione. Ci sta, è tipico di gran parte degli allenatori. Ma le certezze al momento le dà il campo e per questo c’è da attendersi che possano piovere conferme. Da domenica a sabato, dal Sudtirol al Palermo, ma sempre al Granillo. Potrebbe restare invariato l’undici amaranto che affronterà domani alle 14 i rosanero. Tra i convocati, solite assenze di Obi e Galabinov, a cui si aggiungono gli ultimi due arrivati Bouah e Hernani, ancora da valutare.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Bouah, Galabinov, Hernani, Obi.

Per quanto concerne la probabile formazione, invece, come detto, possibile conferma in blocco, come fu fino a Terni. Inzaghi domenica ha lanciato nella mischia Di Chiara, Majer e Canotto, anche se i primi due non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Non mancano le alternative a gara in corso, così come dietro (solito ballottaggio Cionek-Camporese) e davanti, dove l’allenatore ha fatto intendere di confermare Menez perché sta facendo molto bene.