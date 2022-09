Palermo, Brunori & Co. sfidano la Reggina: i convocati di Corini

2 Settembre 2022 15:06

L’elenco dei convocati di mister Eugenio Corini in vista della sfida di domani Reggina-Palermo

Sono ventidue i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro la Reggina. Il tecnico rosanero deve rinunciare ad Accardi, Broh, Devetak e al neo acquisto Gomes, così come allo squalificato Valente. In riva allo Stretto ci saranno gli acquisti del mercato Luca Vido e Dario Saric, mentre tornano a disposizione Marco Sala e Ivan Marconi. Di seguito l’elenco completo:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

37 Mateju

48 Bettella

77 Elia

79 Lancini