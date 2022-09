Reggina, Montalto saluta: “qui il calcio non uno sport, ma una passione. Mi sono sentito a casa, grazie”

1 Settembre 2022 14:14

L’ormai ex attaccante della Reggina, che passerà alla Reggiana, saluta il popolo amaranto con un toccante e profondo messaggio: per lui sullo Stretto un anno e mezzo intenso, fatto di gol importanti soprattutto nei derby

Adriano Montalto non è più un calciatore della Reggina. Passa da una Reggio all’altra, dalla Calabria all’Emilia. Ha praticamente anticipato l’ufficialità, l’unica ancora a mancare, del suo passaggio alla Reggiana. Lascia lo Stretto dopo un anno e mezzo e tanti gol importanti, tra cui quelli nei derby a Cosenza e in casa contro il Crotone, da casa sua.

E non si è fatto attendere il saluto, tramite il profilo ufficiale Instagram: “Il momento dell’addio…di una partenza…crea sempre e comunque un malessere… È stato un anno e mezzo di alti e bassi, pieno di emozioni che porterò nel mio bagaglio professionale e di vita, come porterò con me tutte le persone che ne hanno fatto parte – ha scritto il “Tagliagole” – È stato un onore indossare i colori amaranto e giocare in una piazza dove il calcio non è solo uno sport ma una vera passione. Ringrazio tutto il popolo amaranto per il suo calore dimostratomi e per avermi fatto sentire sempre a casa. Auguro il meglio a questa città e a tutti i tifosi. Ad maiora Reggio. Grazie di tutto”.