Inzaghi stacca Colomba e Breda: ora è davvero la miglior partenza della Reggina in B di sempre

10 Settembre 2022 18:07

In Serie B, in casa Reggina, 12 punti dopo le prime cinque gare non li aveva conquistati nessuno. Ecco la prima volta, con Super Pippo

Un record già raggiunto sabato scorso, ma in coabitazione. Ora invece, dopo il successo di oggi, Pippo Inzaghi è da solo. Abituato ai record, da calciatore (gol in Europa, prima che arrivassero i “marziani”) e da allenatore (con il Benevento). Ora fa lo stesso con la Reggina. Adesso è davvero, ma questa volta da solo, la miglior partenza amaranto in Serie B di sempre.

L’ex Milan, infatti, ha staccato Franco Colomba e Roberto Breda, che di punti ne conquistarono 10 dopo cinque partite. Per il primo, nel 2001-2002, 9 punti dopo quattro partite, ma alla 5ª arrivo il pari interno col Bari. Per il secondo, vittorie contro Gubbio e Pescara tra 4ª e 5ª. In Serie B, in casa Reggina, 12 punti dopo le prime cinque gare non li aveva conquistati nessuno. Ecco la prima volta, con Super Pippo.