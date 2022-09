Reggina, il messaggio sul maxi schermo infiamma il derby con il Cosenza: “iamu figghioli!”

17 Settembre 2022 19:40

Dopo il successo sul Cittadella, la Reggina pensa già al prossimo appuntamento casalingo, il derby con il Cosenza: un messaggio sul maxi schermo dà appuntamento ai tifosi per l’8 ottobre 2022

Gagliolo, Fabbian e Gori. Tre gol, tre punti e la vetta della classifica di Serie B in coabitazione con il Brescia. Pomeriggio da incorniciare per la Reggina che continua lo splendido inizio di stagione con il 5° successo in 6 gare liquidando il Cittadella. Al termine della gara, per gli amaranto è già tempo di pensare al prossimo impegno casalingo. Mancherebbe ancora qualche settimana, a ben guardare, ma non si tratta di una gara come tante: la Reggina giocherà in casa, fra due turni, nel derby contro il Cosenza! Con una pausa di mezzo e l’impegno in trasferta a Modena da non sottovalutare, la società ha voluto dare appuntamento ai propri tifosi con un messaggio.

Sul maxi schermo dello stadio, a fine partita, è apparsa la scritta: “ci vediamo al derby, 8/10/2022 H 16:15. IAMU FIGGHIOLI!“. Il Granillo, che fin qui ha portato 9 punti in 3 gare, 10 gol fatti e 0 subiti, è pronto a riaprire le sue porte nella speranza che possa arrivare un nuovo successo di marca amaranto.