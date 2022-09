Reggina, colpo di mercato del prossimo avversario: il Modena ufficializza l’ex Milan Andrea Poli

29 Settembre 2022 17:49

Da capire a che punto è la sua condizione e quindi se è già disponibile per sabato, per il match contro la Reggina

Il Modena si muove sul mercato. Il prossimo avversario della Reggina, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperto Andrea Poli, ex centrocampista del Milan che ritorna in Italia dopo l’esperienza in Turchia. Il suo arrivo è anche e soprattutto dovuto alla necessità di sopperire alla mancanza di Gargiulo, infortunatosi e out per un bel po’ di settimane. “Il centrocampista Andrea Poli è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. – si legge nella nota ufficiale del club – E’ stata completata tutta la procedura riguardante l’ingaggio del calciatore classe 1989. Il neo gialloblù ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2023. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la società danno il benvenuto ad Andrea, felici che questo giorno coincida con il suo 33° compleanno: auguri di buon Modena”.

