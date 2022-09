Reggina, magia palla al piede: di Menez il “best gol” in Serie B della 4ª giornata

8 Settembre 2022 13:00

La Lega B ha nominato la rete del calciatore francese la più bella dell’ultimo weekend del campionato cadetto

Il mago Houdini si leva il cilindro, ipnotizza tre difensori e mette la palla sotto la traversa. Una magia con la palla al piede quella realizzata da Jeremy Menez contro il Palermo: la rete del momentaneo 2-0, quella che ha spaccato in due il match, è stata nominata “Best Goal” della quarta giornata del campionato di Serie B. L’attaccante della Reggina ha infatti realizzato un gol da cineteca spostandosi dalla sinistra al centro dell’area, realizzando una finta con la quale si è procurato lo spazio per un tiro perfetto.

Una rete di grande caratura e che dimostra le enormi qualità tecniche di un calciatore che ha bisogno di sentirsi al centro del progetto per esprimersi al meglio. Il tecnico Filippo Inzaghi ci sta riuscendo perfettamente al momento schierandolo da falso nueve al centro dell’attacco, come ai tempi del Milan. Una scelta che, come si può vedere dalle immagini, sta ripagando senza dubbio.