Reggina, la dedica della Lega B per Canotto: “un sogno che si avvera”

13 Settembre 2022 12:49

Cresciuto nelle giovanili della Reggina, Luigi Canotto ha segnato la sua prima rete con la maglia amaranto

“Un sogno che si avvera per Gigi Canotto! Dopo tanto girovagare, dalle giovanili al gol in prima squadra”. E’ questa la dedica di Lega B per l’esterno offensivo della Reggina che sabato ha realizzato il suo primo gol con la maglia amaranto. Un “sogno” che è concretizzato perché Luigi Canotto è un calabrese, originario di Rossano, calcisticamente cresciuto al Sant’Agata ma poi portato altrove dal destino.

Contro il Pisa ha realizzato una rete pesantissima, è valsa la vittoria in trasferta degli amaranto e il momentaneo primo posto in classifica. Ora Canotto è una pedina inamovibile della squadra di mister Filippo Inzaghi, un obiettivo ottenuto dopo tanti anni di duro lavoro e sacrificio, una di quelle storie di vita che vanno prese come esempio.