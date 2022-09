Reggina, Inzaghi sulle ali dell’entusiasmo: “sabato tutti al Granillo!”

10 Settembre 2022 18:48

Il tecnico Filippo Inzaghi, al termine della vittoria contro il Pisa, dedica un messaggio ai tifosi della Reggina

Prosegue l’ottimo avvio di campionato della Reggina che anche oggi non si ferma e conquista il successo in trasferta a Pisa. Prova di forza degli amaranto, bravi a passare in vantaggio con un super gol di Canotto e poi a soffrire il giusto quando i padroni di casa hanno dato tutto per cercare il pareggio. Il tecnico Filippo Inzaghi esulta per la prestazione dei suoi uomini e sulle ali dell’entusiasmo guarda già alla prossima sfida: “non si molla mai, sabato tutti al Granillo”, è quanto scrive sui social ripostando la storia di un tifoso.

La Reggina ha fin qui dimostrato di essere una squadra che, se si diverte, può davvero impensierire qualsiasi avversario. Inzaghi lo sa benissimo e per continuare ad inanellare risultati prova a mantenere alto l’entusiasmo e chiamando i tifosi allo stadio. Il vero dodicesimo uomo in campo che sarà necessario per affrontare una compagine ostica come il Cittadella, atteso sabato prossimo (ore 14.00) in riva allo Stretto.