Reggina: la Lega B inserisce due calciatori nella Top 11 della 6ª giornata

20 Settembre 2022 17:33

Nella speciale formazione figurano un centrocampista e un difensore della Reggina

C’è ampia presenza di Reggina nella Top 11 della 6ª giornata selezionata dalla Lega B. Dopo l’ennesima, ottima prestazione contro il Cittadella, tra i calciatori con il miglior rendimento dell’ultimo weekend figurano il difensore Riccardo Gagliolo e il centrocampista Giovanni Fabbian. Un gran momento sia per l’italo-svedese, che finalmente sta ritrovando costanza dopo alcune annate sottotono, sia per il classe 2003 di proprietà dell’Inter, convocato dalla Nazionale Italiana Under 20.

Ovviamente il periodo magico non riguarda soltanto questi due calciatori, di pedine della Reggina inserita nella speciale formazione se ne stanno vedendo ogni settimana. Questo perché la compagine di mister Filippo Inzaghi sta riuscendo a dominare ogni avversario che si presenti davanti e, tranne per la trasferta di Terni, non ha sbagliato un colpo in campionato.