Reggina, Fabbian titolare in Under 20. E l’Italia batte il Portogallo

23 Settembre 2022 22:01

L’Italia Under 20 batte i pari età del Portogallo: per Fabbian intera gara

Continua il magic moment di Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista della Reggina, rivelazione amaranto in questo avvio dall’alto delle sue tre reti (e non solo), è stato convocato dalla selezione azzurra Under 20. E, oggi, nel match contro il Portogallo del Torneo 8 Nazioni, l’Italia ha vinto di misura per 2-1.

Dopo la sconfitta all’esordio del giugno scorso in casa contro la Polonia, primo successo nella competizione per gli azzurrini. A Lisbona, i marcatori sono Volpato e Casadei, quest’ultimo altro pezzo pregiato (come Fabbian) della Primavera dell’Inter da pochi mesi sbarcato a Londra, sponda Chelsea.