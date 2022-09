Reggina, riflettori azzurri su Fabbian: convocato dall’Italia U20

17 Settembre 2022 12:42

Il centrocampista amaranto sarà impegnato per il doppio impegno di venerdì 23 in Portogallo (Torneo 8 Nazioni) e dell’amichevole di Martedì 27 al Franco Ossola di Masnago alle ore 17.30 contro la Svizzera

Giovanni Fabbian è stato convocato dalla Nazionale Italiana Under 20. Il centrocampista della Reggina, arrivato in prestito dall’Inter, è uno dei volti giovani che meglio sta figurando in Serie B nel corso di questo primo scorcio di campionato. Le due reti consecutive messe a segno contro Sudtirol e Palermo, condite da ottime prestazioni, hanno acceso i riflettori intorno a lui e richiamato l’attenzione del tecnico azzurro, il quale non ha voluto rinunciare a lui per i prossimi impegni.

Di seguito l’elenco dei convocati della Nazionale Italiana Under 20 di Carmine Nunziata, per il doppio impegno di venerdì 23 in Portogallo (Torneo 8 Nazioni) e dell’amichevole di Martedì 27 al Franco Ossola di Masnago alle ore 17.30 contro la Svizzera:

Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma).

Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Assistente tecnico: Emanuele Filippini; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Carmelo Papotto e Raffaele Iorio; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Angelo Cartocci; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Aldo Blessich.

Il calendario dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia 0-1

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania