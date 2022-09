Dalla Reggina alla Serie D, German Denis a sorpresa: è un nuovo giocatore del Real Calepina

10 Settembre 2022 17:51

El Tanque torna così nella città lombarda, da sempre amata oltre Reggio, per gli anni in Serie A all’Atalanta. L’esperto attaccante argentino festeggia così il suo 41° compleanno, continuando a fare quello che ha sempre voluto: giocare

Un po’ così, a sorpresa, nel giorno del suo compleanno: German Denis è un nuovo giocatore del Real Calepina, squadra di Serie D di Bergamo. El Tanque torna così nella città lombarda, da sempre amata oltre Reggio, per gli anni in Serie A all’Atalanta. L’esperto attaccante argentino festeggia così il suo 41° compleanno, continuando a fare quello che ha sempre voluto: giocare. Non lo ha potuto fare alla Reggina, che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza. E così, dopo tre anni in riva allo Stretto, German Denis torna nel nord Italia, ma Reggio Calabria – siamo sicuri – non la dimenticherà mai. In bocca al lupo, Tanque! Di seguito il comunicato integrale del Real Calepina, che annuncia l’ingaggio.