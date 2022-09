Reggina, Hernani: “ci troviamo bene a Reggio con la famiglia, il video di Inzaghi mi ha convinto”

17 Settembre 2022 17:04

Le parole di Hernani in sala stampa al termine di Reggina-Cittadella

“Sono felice di aver accettato la Reggina dopo tanti mesi senza giocare. Ho cercato di fare quello che ha chiesto il mister, mi sono sentito accolto bene da tutto lo stadio. Questo dà più energia per aiutare, per correre. Farò di tutto per portare la Reggina il più in alto possibile. Io sono mezz’ala, anche se ho giocato anche da regista. Mi piace l’ultimo passaggio, mi piace tirare in porta. Stiamo vedendo quanto sta segnando Fabbian. Il mister mi ha chiesto di fare la mezz’ala, ma sono a disposizione”. Così in sala stampa, al termine di Reggina-Cittadella, Hernani, al suo esordio oggi.

“Qua ho avuto voglia di venire perché ho sentito che mi voleva il mister, il compagno di squadra, il Presidente. Non solo io, ma anche mia moglie e mio figlio, ci siamo trovati benissimo quando siamo arrivati. Il video che mi ha inviato il mister della Curva, per convincermi, ha colto nel segno. Volevo sentire calore”.