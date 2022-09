Reggina-Cittadella, Gorini: “mai stati in partita oggi, gli amaranto hanno fatto la partita che dovevano”

17 Settembre 2022 16:34

Le parole del tecnico del Cittadella Gorini al termine del match perso in casa della Reggina

“Il Cittadella oggi non è mai stato in partita, abbiamo sbagliato la partita e ci deve servire da lezione. La Reggina ha fatto la partita che doveva fare ma ha trovato un Cittadella un po’ così, non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Va dato comunque merito agli amaranto di aver preparato la gara con concentrazione. Se noi manchiamo nei soliti punti di forza, come intensità e concentrazione, che sono sempre stati la nostra forza, possiamo perdere con tutti, altrimenti invece possiamo dare fastidio a tutti”. Così in sala stampa, al termine di Reggina-Cittadella, il tecnico dei veneti Gorini.

“Dispiace perché, pur non essendo in partita, le nostre occasioni le abbiamo create, anche nella ripresa, ma rimane la sconfitta e quello che ho detto prima. Se non facciamo le cose da Cittadella perdiamo chiunque”.