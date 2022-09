Reggina-Cittadella, Gagliolo: “non subiamo gol? Sì, perché Menez è il primo ad andare a prendere il play”

17 Settembre 2022 16:46

Le parole del difensore amaranto Riccardo Gagliolo, autore dell’1-0 della Reggina contro il Cittadella

“Stiamo subendo poco, ma è merito di tutti. Il primo difensore è Menez che va a prendere il play. Riusciamo ad andare in gol in tanti. E’ normale che quando c’è la possibilità di far gol ci buttiamo. Perplessità per accettare la Reggina non ne ho avute, da quando mi ha chiamato il mister, a parte i dubbi sul fatto che stesse fallendo. Il mister è un maniaco del lavoro, lavoriamo molto su palle inattive e non solo. Avevamo visto come giocavano, che la mettevano sulla fisicità, e sapevamo che andare in vantaggio avrebbe aiutato, anche perché poi siamo veloci coi nostri esterni”. Così Gagliolo al termine di Reggina-Cittadella.

“I gruppi ormai sono composti da 25 calciatori, il discorso degli 11 titolari è ormai solo una cosa giornalistica. Sui piazzati si lavora, ognuno gioca per il compagno. Spero di fare gol quando mi capita l’occasione, cerco di sfruttare le occasioni che ho”.