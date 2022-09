Reggina-Cittadella: tris, vetta e festa. La FOTOGALLERY completa di StrettoWeb

17 Settembre 2022 18:03

Della sfida, dal prepartita ai gol, abbiamo come sempre raccolto i momenti salienti: la fotogallery completa di StrettoWeb

Tre su tre al Granillo, cinque su sei stagionali. Vetta, insieme al Brescia, grazie a un altro 3-0. La Reggina al Granillo ha segnato 10 reti in tre gare, mentre è a 14 totali in 4 gare, con sole due subite, nel lontano fine agosto di Terni, un mese fa. Un rullo compressore, praticamente. Oggi cade, dopo 20 anni, un Cittadella ostico e francamente poco pericoloso, come evidenziato anche da mister Gorini a fine gara.

E della sfida, dal prepartita ai gol, abbiamo come sempre raccolto i momenti salienti. Dall’omaggio dei fotografi al compianto collega Aldo Fiorenza, scomparso qualche giorno fa, a quello alla Presidente dell’Ail da parte di Saladini e Cardona, con parte dell’incasso all’Associazione ad un anno dalla scomparsa di Massimo Bandiera, ex dirigente amaranto. E poi la partita, i gol e tutte le emozioni. Sono comprese nella FOTOGALLERY di StrettoWeb, a firma Salvatore Dato, a corredo dell’articolo.