Reggina-Cittadella, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte di formazione

16 Settembre 2022 19:25

Reggina-Cittadella, i convocati del tecnico amaranto Pippo Inzaghi e le possibili scelte di formazione

Solo tre indisponibili, nessuna nuova defezione, un rientro e qualche dubbio. Inzaghi, quantomeno alla vigilia, può dormire sonni tranquilli. Solo Dutu, Agostinelli e Obi fuori (verrà valutato dopo la sosta, dove dovrebbe rientrare), oltre al solito Galabinov, per il resto squadra al completo. Rientra Cionek, ma non è chiaro se rientrerà o verrà confermato Camporese. Il mister in conferenza ha detto di avere dubbi su chi giocherà tra i due, ma anche che quello non è l’unico dubbio. L’impressione è sempre la solita, al netto dei tanti che scalpitano, in quanto finora non hanno mai visto il campo da titolari ma la cui condizione cresce: e cioè che squadra che vince non si cambia. Probabile la conferma in blocco della squadra che ha vinto a Pisa, con il trio veloce davanti. Di seguito, invece, la lista dei convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Agostinelli, Dutu, Galabinov, Obi.