Reggina-Cittadella 3-0, le pagelle di StrettoWeb: davanti si scatenano, chi entra ancora di più

17 Settembre 2022 16:10

E’ appena terminato il match del Granillo tra la Reggina di Inzaghi e il Cittadella di Gorini: come di consueto, ecco le pagelle amaranto della nostra redazione

La Reggina vince ancora e vola. Altro tris al Granillo, questa volta al Cittadella. Rotto così un tabù che andava avanti da 20 anni. Gagliolo, Fabbian e Gori i marcatori. Di seguito le nostre pagelle.

Colombi 6.5 – Nel primo tempo chiamato in causa solo una volta. E risponde alla grande. Nella ripresa non para niente di importante, prega soltanto in occasione della traversa di Tounkara.

Pierozzi 7 – La Reggina spinge maggiormente sul lato sinistro, lui è meno “a trazione offensiva del solito”. A fine primo tempo controlla male un rimbalzo e rischia la frittata, ma nella ripresa si riscatta con l’assist per Gori del 3-0.

Cionek 7 – Si riprende il posto al centro della difesa e lo protegge come fosse suo figlio.

Gagliolo 7.5 – Alla solita prestazione unisce anche la prima gioia amaranto con il gol che sblocca la sfida. E la difesa si conferma fortino inespugnabile.

Di Chiara 6.5 – C’è una notizia: oggi non c’è alcun suo assist… A parte l’ironia, dialoga al solito molto bene sulla destra prima con Rivas e poi con Cicerelli.

Fabbian 7.5 – Fa impazzire i difensori ospiti da lato destro, guadagnando punizioni continue. In una di queste, sempre dal limite e da posizione defilata, nasce l’1-0. E poi, secondo voi, poteva non segnare al Granillo? E certo che no. Avrà il bonus, una clausola forse. E così riceve da Menez e lo stadio guida ancora il suo nome: Giovanni Fabbian!

Crisetig 6 – Meno preciso del solito quest’oggi: sbaglia più di un appoggio semplice e non da lui. Inzaghi lo toglie perché ammonito.

Majer 7 – Conferma le ottime impressioni di Pisa, si vede che è in crescita. Presente soprattutto sulle seconde palle, dove va spesso in raddoppio insieme a Rivas, Di Chiara e Crisetig, ribaltando poi il fronte offensivo. Corre come un pazzo fino al 96′.

Canotto 7 – Destro, palla in mezzo e tac, c’è Gagliolo: suo l’assist per l’1-0, il secondo stagionale.

Ménez 7 – Hanno ben deciso che lo devono fare innervosire, sin dall’inizio: lui, saggiamente (e anche qui si può notare il suo cambio di maturità), non abbocca. E poi delizia la platea con tacchi di prima ma, soprattutto, confeziona il 2-0 per Fabbian.

Rivas 6.5 – Solita spina nel fianco sulla sinistra, soliti dialoghi con Di Chiara e Menez e solite sfuriate sulla sinistra. Insomma, il solito Rivas, anche quello un po’ impreciso sotto porta. Ma va bene anche così, non lo cambiate!

dal 62′ Liotti 6.5 – Entra bene come sempre e regala sostanza e corsa alla manovra.

dal 62′ Hernani 6.5 – Signori, che classe, ma d’altronde è un brasiliano. Pronti via e al primo pallone toccato delizia la platea, ripetendosi poi con grandi giocate di prima e cambi di campo. Entra nel gol del 3-0 allargando su Pierozzi.

dal 68′ Cicerelli 6.5 – Altro ottimo ingresso anche per lui, velocissimo e intraprendente sulla sinistra.

dal 68′ Gori 6.5 – Lo meritava, il gol, che per i centravanti come lui è oro. Timbra il cartellino da pochi passi ed esulta sotto la Sud.

dall’84’ Camporese s.v.

All. Inzaghi 7.5 – Non sa segnare meno di 3 gol al Granillo, qualcuno gli dica che si può vincere anche con un gol di scarto. Solito approccio perfetto, solita gestione dopo il gol e soliti cambi che lo aiutano a chiuderla. La Sud grida il suo nome e Reggio sogna grazie a Pippo.