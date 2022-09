Reggina-Cittadella 3-0: al Granillo non c’è storia per nessuno, rotto il tabù veneto dopo 20 anni!

17 Settembre 2022 15:47

Reggina-Cittadella, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara

E chi la ferma, questa Reggina? Tre su tre al Granillo, altra ovazione, altro spettacolo ma, soprattutto, rotto un tabù lunghissimo: il Cittadella, infatti, cade di nuovo a Reggio dopo vent’anni, davanti a una squadra che dà l’impressione di essere superiore anche a un avversario ostico e che solo 7 giorni prima aveva battuto il Frosinone. E’ ormai la Reggina di Inzaghi, plasmata a sua immagine e somiglianza: solito approccio aggressivo all’inizio, gol che sblocca la gara, gestione, raddoppio e tris, per il 3-0 finale.

La gara cambia a metà primo tempo: piazzato di Canotto, Gagliolo di testa e 1-0, con il primo gol del difensore in amaranto, decimo marcatore diverso. Poca cosa, sinceramente, il Cittadella, che ha deciso di metterla sulla fisicità ma che non alza mai i ritmi a dovere. E così nella ripresa Menez punta l’uomo, mette in mezzo e trova l’uomo dei gol al Granillo: Giovanni Fabbian. In realtà, in questo caso, con la complicità del Var, che convalida il gol dopo che il guardalinee aveva annullato per offside del francese. L’ultima mezz’ora è solita accademia, cambi, una traversa di Tounkara e la consueta festa amaranto, che si conclude con il tris di Gori da due passi, gol che sancisce il ritorno in vetta insieme al Brescia e che fa sognare sempre più la piazza.

Reggina-Cittadella 3-0, il tabellino

Marcatori: 23′ Gagliolo, 59′ Fabbian, 88′ Gori

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (62′ Liotti), Crisetig (62′ Hernani), Majer; Canotto (68′ Cicerelli), Ménez (68′ Gori), Rivas (84′ Camporese). In panchina: Ravaglia, Bouah, Giraudo, Loiacono, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Carriero (57′ Vita), Pavan (46′ Varela), Branca; Antonucci (77′ Beretta); Asencio (81′ Magrassi), Baldini (46′ Tounkara). In panchina: Maniero, Manfrin, Visentin, Perticone, Felicioli, Mattioli, Vita, Mazzocco. Allenatore: Edoardo Gorini.

Arbitro: Lorenza Maggioni di Lecc. Assistenti: Michele Lombardi di Brescia e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV ufficiale: Matteo Centi di Terni. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note – Spettatori: 9 197, di cui 9 ospiti. Ammoniti: Fabbian (R), Donnarumma (C), Carriero (C), Gagliolo (R), Tounkara (C). Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 3’pt, 6′ st.

Reggina-Cittadella, cronaca testuale live

90’+6 – Finisce così: 3-0, la Reggina non si ferma più.

90′ – Sono 6 i minuti di recupero.

88′ – E SONO TREEE, REGGINA-CITTADELLA 3-0! Contropiede perfetto degli amaranto, con Cicerelli che allarga, poi Hernani per Pierozzi e poi Gori a un metro dalla porta. Undicesimo marcatore diverso, festa amaranto!

84′ – Scaramucce tra Gagliolo e Tounkara, l’arbitro ammonisce il difensore amaranto.

80′ – Ultimo cambio per il Cittadella: entra Magrassi, esce Asencio.

78′ – Ultimo cambio per Inzaghi: Rivas per Camporese e si passa a 3.

77′ – Ammonizione Cittadella: giallo per Frare, che ferma Liotti lanciato in contropiede.

76′ – Beretta per Antonucci, cambio Cittadella.

72′ – Traversa Cittadella, che va a un passo dal 2-1: palla in mezzo, i difensori amaranto non si capiscono e lasciano spazio di concludere a Tounkara, il quale colpisce la traversa. Brivido a metà ripresa.

70′ – Cooling break.

68′ – Altro doppio cambio per Inzaghi: escono Canotto e Menez, entrano Cicerelli e Gori.

60′ – Primi due cambi per la Reggina: Inzaghi inserisce Hernani (all’esordio) e Liotti per Crisetig e Fabbian, entrambi ammoniti. Ovazione!

57′ – LA REGGINA RADDOPPIA E VOLA!! Il gol è del solito Fabbian, ma completa il Var! Menez mette in mezzo, il centrocampista scuola Inter si inserisce e fa gol. Il guardialinee alza la bandierina, ma dopo qualche minuto il Var dà gol.

56′ – Terzo cambio per il Cittadella: esce Carriero, entra Vita, autore del gol che l’anno scorso decise Reggina-Cittadella.

53′ – Secondo giallo per la Reggina: Crisetig finisce sul taccuino dell’arbitro.

51′ – In questo inizio di ripresa sembra sia la Reggina a fare la partita, continuando ad insistere ancora sul lato sinistro.

47′ – Ci prova subito la Reggina: palla da un fronte all’altro, con Rivas dentro per Canotto, che ci prova al volo ma “cicca”.

46′ – Reggina-Cittadella, comincia la ripresa: Gorini inserisce l’artiglieria pesante facendo entrare Varela e Tounkara.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Si chiude il primo tempo, ma che occasione per il Cittadella: Pierozzi salta male e perde un rimbalzo, poi la conclusione respinta da Colombi.

45′ – Sono 3 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

44′ – Reggina a un passo dal pari, ma era fuorigioco! Palla dentro per Menez, tacco delizio per Rivas, che va in mezzo per Fabbian, poi Kastrati respinge. Solo dopo il guardialinee alza la bandierina.

39′ – Pierozzi perde palla in posizione pericolosa, il Cittadella recupera e mette in mezzo, dove Asencio non ci arriva. In questa fase, Reggina molto imprecisa, anche se la squadra veneta non sembra alzare particolarmente i ritmi.

38′ – Menez allarga per Canotto, poi corner. La Reggina non sfrutta appieno il contropiede, ma conquista l’angolo. Nulla di fatto dalla bandierina, però.

33′ – Canotto mette in mezzo, il Cittadella respinge ma la Reggina reclama un fallo di mano, ma l’arbitro indica che il braccio era attaccato al corpo. Subito dopo prova a sfondare Rivas sulla sinistra, ma il pallone finisce al portiere dopo deviazione.

31′ – Fase di gara tranquilla e spezzettata. Menez e Rivas si invertono.

25′ – Cittadella a un passo dal pari: azione insistita dalla destra, dove la squadra amaranto non riesce a uscire, e poi palla dentro per Asencio, che manda a lato di poco. Ora cooling break.

22′ – REGGINA IN VANTAGGIOOOO!!! Si sblocca il match: ancora un calcio piazzato vincente, con Canotto che la mette dentro e con Gagliolo che colpisce di testa e batte Kastrati. E’ 1-0, primo gol in amaranto per il difensore, è il decimo marcatore diverso.

21′ – Eccolo il giallo per il Cittadella: Donnarumma abbatte Fabbian, che si era involato in area. Punizione da posizione defilata, come pochi minuti fa.

16′ – Manca anche un giallo per il Cittadella, ma l’arbitro non vede: Menez scappa via all’avversario, è ostruzione, ma il direttore di gara fischia solo fallo.

14′ – Primo giallo del match: Fabbian, nel tentativo di liberarsi dall’avversario in area, sbraccia troppo. Per l’arbitro è fallo e ammonizione. Inizio spezzettato di gioco, coi giocatori del Cittadella spesso a terra. La squadra ospite la sta buttando molto sulla fisicità.

12′ – Il Cittadella rimane molto alto in fase di non possesso, costringendo spesso la Reggina a far ripartire l’azione scavalcando il centrocampo.

10′ – Primo corner per gli amaranto. Svetta più in alto di tutti Gagliolo, che manda alto.

8′ – Solito buono e aggressivo approccio della Reggina alla gara: in questa fase si prova a sfondare molto sulla sinistra, dal lato Rivas-Di Chiara, con Menez spesso largo.

1′ – Partiti! Comincia Reggina-Cittadella!

PRIMO TEMPO

Reggina-Cittadella, prepartita

ore 13.55 – Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali: pochi minuti all’inizio del match.

ore 13.50 – I fotografi presenti al Granillo, con una targa, omaggiano la famiglia del collega Aldo Fiorenza, scomparso qualche giorno fa.

ore 13.49 – La Reggina ricorda Massimo Bandiera, ex dirigente amaranto scomparso un anno. Il club donerà parte dell’incasso del match odierno all’Ail, come dimostra la presenza della Presidente dell’Associazione al fianco di patron Saladini e del Presidente Cardona. E lo stadio riserva l’applauso al compianto Bandiera.

Reggina-Cittadella, le formazioni ufficiali

Rispetto a Pisa, mister Inzaghi cambia soltanto in difesa, in quello che a tutti gli effetti era uno dei dubbi della vigilia: Cionek torna infatti titolare al posto di Camporese. Per il resto, nessun cambio, col trio davanti veloce e Majer e Fabbian ai fianchi di Crisetig. Gorini ritrova Del Fabro e Asencio.

