Reggina, il simpatico siparietto Citra-Inzaghi: “la pasta e fagioli piacentina? Non la so fare, ma la porterò” | VIDEO

16 Settembre 2022 18:37

Simpatico siparietto tra il giornalista Gianni Citra e mister Inzaghi al termine della conferenza stampa della vigilia di Reggina-Cittadella

Al termine della conferenza della vigilia di Reggina-Cittadella, è andato in scena un simpatico siparietto tra il giornalista Gianni Citra e mister Inzaghi. Dopo le domande della stampa relative al match di domani e non solo, Citra ha deciso di alleggerire la discussione facendo sorridere l’allenatore. Argomento? La pasta e fagioli piacentina, paese d’origine del tecnico. “Io vivevo a Cremona – spiega il giornalista rivolgendosi a Inzaghi – che è molto vicino a Piacenza, e spesso mi recavo a Carpaneto. Dovrebbe provare a spiegare ai colleghi come si preparano i ‘pisarei e fasò'”, dice.

Non manca la risposta di Inzaghi, che sorridendo afferma: “questo bisogna chiederlo a mia mamma, che è meglio, fa prima. Io li mangiavo ma non li preparavo, per cui la spiegazione è già finita. Anziché spiegarlo, la prossima volta li porterò, la prima volta che riesco ad andare a casa”, conclude. Per la cronaca, i “pisarei e fasò” sarebbero la nostrana pasta e fagioli, appunto, ma la ricetta piacentina è rinomata e apprezzata per essere un po’ diversa dalla classica. Di seguito il video: nei minuti finali, il botta e risposta simpatico tra i due.