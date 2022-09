8 Settembre 2022 20:41

Reddito di Cittadinanza, Salvini: “va lasciato a chi non può lavorare, a minorenni, pensionati e disabili”

“Il reddito va lasciato a chi non può lavorare, minorenni, pensionati e disabili, ma se invece ti rifiuti di lavorare non prendi neanche un euro”. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini, leader della Lega, parlando in piazza ad Arezzo, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.